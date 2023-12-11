Advertisement

أخبار عاجلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الخليل في الضفة الغربية

Lebanon 24
11-12-2023 | 20:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وتشن حملة مداهمات واعتقالات
lebanon 24
12/12/2023 07:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة صوريف شمالي الخليل في الضفة الغربية
lebanon 24
12/12/2023 07:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة رمانة غربي مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
12/12/2023 07:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم طولكرم في الضفة الغربية مصحوبة بجرافات وسط إطلاق نار
lebanon 24
12/12/2023 07:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:50 | 2023-12-12
00:44 | 2023-12-12
00:44 | 2023-12-12
00:31 | 2023-12-12
00:20 | 2023-12-12
00:12 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24