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العدو يعتقل 13 فلسطينيا من سلواد شمال رام الله من بينهم زوجة أسير محرر مبعد إلى غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
11-12-2023 | 23:05
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