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رويترز: مقتل 4 مسؤولين أمنيين في هجوم مسلح شمال غرب باكستان (العربية)

Lebanon 24
11-12-2023 | 23:51
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