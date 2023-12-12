Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن الخارجية الأميركية: واشنطن ترى أن الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم شبه عراة تبعث على الانزعاج بشكل بالغ (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-12-2023 | 00:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤول في الخارجية الأميركية: واشنطن ستفرض قريبًا حظر دخول لأراضيها على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/12/2023 10:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: العلاقات الروسية الأميركية واهية جدًّا وهي عرضة لخطر الانقطاع في أي لحظة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/12/2023 10:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز : وزير الدفاع الإيراني يحذر واشنطن من أنها "قد تتعرض لضرر بالغ" إن لم يتوقف إطلاق النار في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/12/2023 10:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية: نتمنى أن تكون هناك مهلة كافية للإفراج عن كل المحتجزين لدى حماس (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
12/12/2023 10:52:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:39 | 2023-12-12
03:33 | 2023-12-12
03:25 | 2023-12-12
03:22 | 2023-12-12
03:17 | 2023-12-12
02:56 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24