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3 شهداء في قصف مسيّرة إسرائيلية موقعا في البلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين (الجزيرة)

Lebanon 24
12-12-2023 | 00:20
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