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وزارة الصحة الفلسطينية: وصول شهداء إلى مستشفى حكومي في الضفة بعد هجوم إسرائيلي على جنين

Lebanon 24
12-12-2023 | 00:50
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