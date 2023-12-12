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وزير الدفاع الإسرائيلي: المرحلة الحالية للحرب يمكن أن تمتد أسابيع والعمليات العسكرية قد تمتد أشهرا

Lebanon 24
12-12-2023 | 01:55
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