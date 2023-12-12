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استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل بقصف مسيّرة إسرائيلية موقعًا بالبلدة القديمة وحي السيباط وسط جنين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-12-2023 | 02:10
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