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نتنياهو: قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
12-12-2023 | 02:23
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