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"وكالة الصحافة الفرنسية": تجاوز الوقت المحدد لاختتام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ من دون التوصل إلى اتفاق

Lebanon 24
12-12-2023 | 02:45
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