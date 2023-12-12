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"لبنان 24": تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على علو منخفض فوق مناطق اقليم التفاح

Lebanon 24
12-12-2023 | 02:54
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