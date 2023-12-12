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سرايا القدس: حققنا إصابات مباشرة في محوري تقدم العدو بمنطقتي الزيتون والشجاعية شرق غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
12-12-2023 | 03:17
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