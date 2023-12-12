22
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان تجاه مستوطنة "مالكيا" (العربية)
Lebanon 24
12-12-2023
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة يفتاح
Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة يفتاح
12/12/2023 13:38:10
12/12/2023 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه هدف معادي في مستوطنة "برعام" واشتداد حدة الانفجارات بالتزامن مع صوت اشتباكات بالاسلحة المتوسطة
Lebanon 24
إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه هدف معادي في مستوطنة "برعام" واشتداد حدة الانفجارات بالتزامن مع صوت اشتباكات بالاسلحة المتوسطة
12/12/2023 13:38:10
12/12/2023 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة الـ"12" الإسرائيليّة: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع مسكاف عام التابع للجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
القناة الـ"12" الإسرائيليّة: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه موقع مسكاف عام التابع للجيش الإسرائيلي
12/12/2023 13:38:10
12/12/2023 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع في مستوطنة حانيتا على حدود لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع في مستوطنة حانيتا على حدود لبنان
12/12/2023 13:38:10
12/12/2023 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال... من هي فاطمة حبيبة هذا الرئيس الجديد؟ (صور)
07:31 | 2023-12-11
11/12/2023 07:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
16:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
14:35 | 2023-12-11
11/12/2023 02:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
11:02 | 2023-12-11
11/12/2023 11:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:02 | 2023-12-12
استطلاع "رويترز": ترامب يتقدم على بايدن بنسبة 38% إلى 36% في انتخابات إعادة محتملة في عام 2024 (الشرق)
05:52 | 2023-12-12
"لبنان 24": تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع "ام كا" على علو متوسط فوق مزارع شبعا والعرقوب
05:42 | 2023-12-12
ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن: 11 مستشفى في غزة لا تزال تعمل وبشكل جزئي (الحرة)
05:38 | 2023-12-12
وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا تصل الى لبنان مساء الجمعة على أن تزور الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل" بالناقورة يوم السبت ولا جدولة بعد لاي لقاء رسمي علماً أنها ستغادر بيروت السبت مساء (الجديد)
05:37 | 2023-12-12
نتنياهو: رئيس وزراء لا يستطيع الصمود أمام الضغوط الأميركية لا حاجة أن يدخل مكتب رئاسة الوزراء (الحدث)
05:24 | 2023-12-12
مدير مستشفى الكويت في غزة: أكثر من 10 آلاف مفقود و40 ألف مصاب (الجزيرة)
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
12/12/2023 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
12/12/2023 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
12/12/2023 13:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24