Advertisement

أخبار عاجلة

مدير مستشفى الكويت في غزة: أكثر من 10 آلاف مفقود و40 ألف مصاب (الجزيرة)

Lebanon 24
12-12-2023 | 05:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير مستشفى الكويت في رفح لـ"الجزيرة": نستقبل يوميا أكثر من ألف حالة إصابة بأمراض تنجم عن التكدس في مراكز الإيواء
lebanon 24
12/12/2023 13:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الصحة في غزة ل"الجزيرة مباشر": الاحتلال يستهدف المستشفيات والكوادر الطبية ونحو 8 آلاف مصاب يحتاجون إلى عمليات عاجلة
lebanon 24
12/12/2023 13:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مجمع ناصر الطبي في خانيونس: فقدنا السيطرة أمام أعداد المصابين الكبيرة التي تصل إلى المستشفى (الجزيرة)
lebanon 24
12/12/2023 13:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مستشفى كمال عدوان ل"الجزيرة": المستشفى يضمّ أقساماً للأطفال والخدج وهو مأوى لآلاف النازحين
lebanon 24
12/12/2023 13:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2023-12-12
05:52 | 2023-12-12
05:42 | 2023-12-12
05:38 | 2023-12-12
05:37 | 2023-12-12
04:48 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24