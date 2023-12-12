وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا تصل الى لبنان مساء الجمعة على أن تزور الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل" بالناقورة يوم السبت ولا جدولة بعد لاي لقاء رسمي علماً أنها ستغادر بيروت السبت مساء (الجديد)

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