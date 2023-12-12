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استطلاع "رويترز": ترامب يتقدم على بايدن بنسبة 38% إلى 36% في انتخابات إعادة محتملة في عام 2024 (الشرق)

Lebanon 24
12-12-2023 | 06:02
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