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أطباء بلا حدود: نطالب الحكومات بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على المدنيين وإنهاء الحصار (الجزيرة)

Lebanon 24
12-12-2023 | 06:47
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