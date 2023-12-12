Advertisement

أخبار عاجلة

سماع صوت انفجار في عكا قبل قليل بعد استهدافها بالصـواريخ وسيارات إسعاف إسرائيلية توجهت للمنطقة (شبكة قدس)

Lebanon 24
12-12-2023 | 06:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كانت متوجهة لمساعدة مصابين.. القوات الإسرائيلية تغلق الطريق أمام سيارات إسعاف (فيديو)
lebanon 24
12/12/2023 16:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: سماع دوي انفجار في جنين بالضفة مع استمرار العمليات الإسرائيلية
lebanon 24
12/12/2023 16:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات عنيفة في مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية المُحاذية للبنان
lebanon 24
12/12/2023 16:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي انفجارات ضخمة في "تل أبيب" بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
12/12/2023 16:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2023-12-12
09:04 | 2023-12-12
09:03 | 2023-12-12
08:49 | 2023-12-12
08:47 | 2023-12-12
08:46 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24