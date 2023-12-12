20
o
بيروت
21
o
طرابلس
28
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب
Lebanon 24
12-12-2023
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري: الحرب ستستمر في الأيام المقبلة ولا نية لإيقافها
12/12/2023 16:12:14
12/12/2023 16:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لمناقشة احتمال تمديد الهدنة في غزة ليومين
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لمناقشة احتمال تمديد الهدنة في غزة ليومين
12/12/2023 16:12:14
12/12/2023 16:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن نتنياهو: أي خبر عن صفقة رهائن تؤدي إلى نهاية الحرب هو "خبر كاذب" (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن نتنياهو: أي خبر عن صفقة رهائن تؤدي إلى نهاية الحرب هو "خبر كاذب" (سكاي نيوز عربية)
12/12/2023 16:12:14
12/12/2023 16:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة
12/12/2023 16:12:14
12/12/2023 16:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
Lebanon 24
صوتٌ قويّ سُمِعَ في منطقة لبنانيّة قبل قليل... ما هي طبيعته؟
10:21 | 2023-12-11
11/12/2023 10:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن "حزب الله".. ماذا فعلت "قوّة الرضوان"؟
16:00 | 2023-12-11
11/12/2023 04:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
Lebanon 24
في سوق الدولار.. إليكم ما قرّره الصرافون مؤخراً!
14:35 | 2023-12-11
11/12/2023 02:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
Lebanon 24
أنباء عن إتفاق يخصّ وضع الجنوب.. مفاجأة عن مضمونه وهذه شروط إسرائيل!
11:02 | 2023-12-11
11/12/2023 11:02:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"جريمة إسرائيلية" بحق لبنان.. تحقيق أميركي بشأنها و 9 مدنيين يقعون ضحيتها!
Lebanon 24
"جريمة إسرائيلية" بحق لبنان.. تحقيق أميركي بشأنها و 9 مدنيين يقعون ضحيتها!
13:03 | 2023-12-11
11/12/2023 01:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:07 | 2023-12-12
مستشار الأمن القومي الأميركي: عدم تمويل أوكرانيا يعرض قدرتها الدفاعية للتدهور
09:04 | 2023-12-12
مالك الناقلة "ستريندا": الناقلة كانت تحمل شحنة من لقيم الوقود الحيوي من جنوب شرق آسيا إلى إيطاليا (سكاي نيوز)
09:03 | 2023-12-12
مالك الناقلة "ستريندا" التي تعرضت لهجوم حوثي: لا توجد صلة بين إسرائيل وملكية الناقلة أو إدارتها (سكاي نيوز)
08:49 | 2023-12-12
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي وسط بلدة يارون بين المنازل ولا اصابات
08:47 | 2023-12-12
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يقوم بتمشيط مستعمرة المنارة مقابل بلدة ميس الجبل
08:46 | 2023-12-12
سلطات ميناء أسدود: تعريض الحوثيين السفن للخطر يهدد مسارات الشحن العالمية (الشرق)
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
12/12/2023 16:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
12/12/2023 16:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
12/12/2023 16:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24