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مالك الناقلة "ستريندا": الناقلة كانت تحمل شحنة من لقيم الوقود الحيوي من جنوب شرق آسيا إلى إيطاليا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
12-12-2023
|
09:04
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