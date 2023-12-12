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مدير وزارة الصحة في غزة: مئات الجرحى أمام المستشفى المعمداني في انتظار إجراء العمليات الجراحية (الجزيرة)

Lebanon 24
12-12-2023 | 09:14
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