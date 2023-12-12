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نتنياهو: إسرائيل والولايات المتحدة تختلفان بشأن "مرحلة ما بعد حماس" وآمل في التوصل إلى اتفاق قريباً (سكاي نيوز)

Lebanon 24
12-12-2023 | 09:54
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