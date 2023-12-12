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باسيل: "التيار" ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الامانة ويخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:16
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