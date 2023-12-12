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باسيل: قائد الجيش يُنفّذ سياسة الغرب في ما يخصّ "حزب الله" وإسرائيل ويُطبّق القرار 1701 بشكلٍ مجتزَأ

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:20
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