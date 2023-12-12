Advertisement

أخبار عاجلة

"الجزيرة" عن مصادر فلسطينية: الجيش الاسرائيلي يطلق الرصاص الحي خلال مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر لـ"الجزيرة": اشتباكات مسلحة مع الجيش الاسرائيلي بعد اقتحامه مخيم جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
12/12/2023 20:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال رام الله
lebanon 24
12/12/2023 20:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع مواجهات بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم العروب شمال الخليل (العربية)
lebanon 24
12/12/2023 20:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير عام المستشفيات بغزة لـ"الجزيرة": الجيش الاسرائيلي قصف جميع المستشفيات بالشمال
lebanon 24
12/12/2023 20:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:38 | 2023-12-12
13:31 | 2023-12-12
13:29 | 2023-12-12
13:27 | 2023-12-12
12:41 | 2023-12-12
12:38 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24