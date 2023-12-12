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كتائب القسام: قتلنا 15 جنديا إسرائيليا غرب مخيم جباليا خلال 48 ساعة (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
12-12-2023 | 11:49
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