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المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري: النص المتعلق بالوقود الأحفوري سيكون أقوى في مؤتمر المناخ المقبل (الشرق)

Lebanon 24
12-12-2023 | 12:01
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