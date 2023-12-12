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وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير في غزة سيؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة

Lebanon 24
12-12-2023 | 12:24
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