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قصف طال القوات الأميركية في قاعدة حقل العمر في الداخل السوري (الميادين)

Lebanon 24
12-12-2023 | 12:38
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