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الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: دمرنا عشرات الآليات ونسفنا منازل داخلها جنود اسرائيليين ما أسفر عن قتل عشرات الجنود

Lebanon 24
12-12-2023 | 13:31
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