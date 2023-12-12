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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة هو الخطوة الوحيدة لخفض التصعيد والتوتر (الجزيرة)
Lebanon 24
12-12-2023
|
15:21
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