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بايدن: لا يُمكن لنتنياهو القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل

Lebanon 24
12-12-2023 | 15:48
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