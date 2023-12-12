Advertisement

أخبار عاجلة

مجلس الأمن القومي الأميركي: ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد

Lebanon 24
12-12-2023 | 16:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: نعمل مع قطر ومصر لإعادة "حماس" لمفاوضات استعادة الهدنة
lebanon 24
13/12/2023 00:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: لا نجري مناقشات مع أي دولة بشأن إعادة توطين الفلسطينيين في غزة في أي دولة أخرى
lebanon 24
13/12/2023 00:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية الأميركية: نستمر في التفاوض مع مصر و"إسرائيل" وقطر بشأن استئناف الهدنة (الميادين)
lebanon 24
13/12/2023 00:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع منسق شؤون الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي الوضع في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
13/12/2023 00:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:34 | 2023-12-12
17:32 | 2023-12-12
17:22 | 2023-12-12
17:16 | 2023-12-12
17:14 | 2023-12-12
17:12 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24