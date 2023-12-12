Advertisement

أخبار عاجلة

الحوثيون يطالبون السفن بعدم إغلاق أجهزة الرادار عند إبحارها في البحر الأحمر

Lebanon 24
12-12-2023 | 17:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحوثيون: قرارنا بإغلاق البحر الأحمر لا يزال قائماً
lebanon 24
13/12/2023 05:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن معاريف الإسرائيلية: الحوثيون يمنعون سفينة من عبور البحر الأحمر كانت متجهة إلى إسرائيل
lebanon 24
13/12/2023 05:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يهددون بضرب السفن المتجهة لإسرائيل.. هل سيطر أنصار الله الملاحة البحرية؟
lebanon 24
13/12/2023 05:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: واشنطن تدرس تعزيز حماية السفن التجارية في البحر الأحمر بعد سلسلة هجمات الحوثيين (الجزيرة)
lebanon 24
13/12/2023 05:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:43 | 2023-12-12
19:42 | 2023-12-12
19:41 | 2023-12-12
19:39 | 2023-12-12
19:38 | 2023-12-12
19:30 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24