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وزير المالية الإسرائيلي: دفع الولايات المتحدة لنا نحو حلّ الدولتين انتحار

Lebanon 24
12-12-2023 | 18:02
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