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قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين والطواقم الصحافية محاصرة داخل المستشفى

Lebanon 24
12-12-2023 | 18:12
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