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"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: من المرجّح صدور قرار بشأن معبر كرم أبو سالم قريباً

Lebanon 24
12-12-2023 | 18:12
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