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الدفاع المدني في غزة ل"الجزيرة": مجموع بلاغات المفقودين جراء القصف في المناطق الجنوبية والشمالية تناهز 8000

Lebanon 24
12-12-2023 | 19:42
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