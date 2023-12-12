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الدفاع المدني في غزة: نحن بحاجة لسيارات إنقاذ التي فقدنا معظمها بفعل الاستهداف المباشر من الاحتلال

Lebanon 24
12-12-2023 | 19:43
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