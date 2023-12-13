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أخبار عاجلة
إعلام فلسطيني: 40 شهيدًا في غارات إسرائيلية على خان يونس جنوبي غزة
Lebanon 24
13-12-2023
|
03:54
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