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الخارجية الفلسطينية: نطالب بايدن بخارطة طريق ملزمة لحل الصراع وإنهاء دوامة الحروب

Lebanon 24
13-12-2023 | 04:21
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