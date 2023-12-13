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محكمة باكستانية تتهم رئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة

Lebanon 24
13-12-2023 | 04:35
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