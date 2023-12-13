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سامي الجميّل: الجهة الصالحة لتأجيل تسريح قائد الجيش هي مجلس الوزراء ونتمنّى أن يحصل التمديد في مجلس الوزراء كي تسير الأمور في السكة الصحيحة

Lebanon 24
13-12-2023 | 04:56
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