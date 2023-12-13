Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: القتال داخل حي الشجاعية معقد بسبب كثافة الأنفاق والبنية التحتية المدنية

Lebanon 24
13-12-2023 | 05:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: لواء جولاني يواصل القتال داخل حي الشجاعية منذ أسبوع وسط مناورات كثيفة
lebanon 24
13/12/2023 14:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس مجلس المطلة دافيد أزولاي: جميع البنى التحتية المدنية الإسرائيلية على بعد 4 كيلومترات لا تعمل بسبب حزب الله
lebanon 24
13/12/2023 14:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نعمل على تحقيق هدفنا بالقضاء على حركة حماس والبنية التحتية التابعة لها
lebanon 24
13/12/2023 14:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين والطواقم الصحافية محاصرة داخل المستشفى
lebanon 24
13/12/2023 14:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:58 | 2023-12-13
06:46 | 2023-12-13
06:33 | 2023-12-13
06:31 | 2023-12-13
06:29 | 2023-12-13
06:15 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24