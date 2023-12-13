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حماس: ندعو لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الصحفيين وقتله 87 صحفيا خلال عدوانه المتواصل على غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
13-12-2023 | 05:44
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