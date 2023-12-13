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الخارجية الفلسطينية: نطالب إدارة بايدن بوضع حد لاختطاف نتنياهو الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لصالح أطماعه (الجزيرة)

Lebanon 24
13-12-2023 | 05:49
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