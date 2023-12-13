رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال المنتدى العالمي للاجئين في سويسرا: ينعقد لقاؤنا اليوم في ظروف بالغة الحزن والقهر ونحن نشهد الأزمة الإنسانية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والتهديد بتهجيرهم

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