ميقاتي: ما يجري يضعنا أمام تحدّ مزدوج يتمثل في البحث العملي في معالجة موضوع النزوح السوري المفتوح منذ العام 2011 والبحث في الملف المستجد المرتبط بالوضع في غزة

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