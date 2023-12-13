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ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي

Lebanon 24
13-12-2023 | 06:08
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