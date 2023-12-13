ميقاتي: لقد مر ثلاثة عشر عاماً على بدء الأزمة السورية وما تركته من انعكاسات مباشرة على لبنان أبرزها وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري على ارضنا وارتفاع هائل في أعداد الولادات

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